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На Бали планируют ввести квоту на количество туристов в год

Губернатор Бали Вайан Костер хочет принимать на острове не более чем 400 тысяч иностранных туристов в год по примеру королевства Бутан. Об этом пишет индонезийский портал Kompas.

По мнению Костера, философия Бутана напоминает балийскую. Жителям государств важно сохранять природу, поддерживать качество воздуха. В связи с этим, считает он, нужно сдерживать турпоток на Бали. По примеру Бутана он хочет также контролировать, чтобы у путешественника были гарантированные деньги на несколько дней.

Костер отметил, что из-за строгой квоты люди стремятся приехать на Бутан. На его взгляд, подобная мера сможет сделать Бали "раем для туристов".

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Главная причина, почему губернатор хочет ввести квоту на острове, в том, что власти Бали заинтересованы в туристах, которые не создают проблем. Государство не заинтересовано в путешественниках, которые, привозя денег на три дня, остаются на месяц, воруют, взламывают банкоматы.

Ранее "Рамблер" писал, что на Бали туристам будут выдавать брошюру с правилами поведения.