Россиянка побывала в Катаре и рассказала об отношении к русским

Тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Катаре и рассказала, что местные жители хорошо относятся к русским туристам. Свои впечатления она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам путешественницы, катарцы считают, что ее соотечественников в Дохе слишком мало. «И они очень ждут россиян в гости. Кроме того, все мои собеседники были рады узнать, что я снимаю видео для своего блога, чтобы рассказать вам о Катаре. Они понадеялись, что у него будет много просмотров и туристы из России захотят побывать в Дохе», — поделилась Коновалова.

Путешественница добавила, что она не слышала ни одного негативного слова о России и ее жителях за время своего путешествия. А один продавец на местном рынке признался ей, что у него есть друзья в Москве, с которыми он познакомился во время чемпионата мира по футболу, проходившего в Катаре в 2022 году. Он назвал их дружелюбными, доброжелательными, простыми в общении и веселыми людьми.