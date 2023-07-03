В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

В трех московских аэропортах в понедельник, 3 июля, произошла отмена и задержка 23 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, во Внуково перенесли вылеты 7 воздушных судов, 7 авиарейсов отменили. В Домодедово задержали 7 рейсов, в Шереметьево — 2.

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не называется.