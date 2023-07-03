Азербайджан резко стал популярен у россиян

Азербайджан стал первым по росту спроса среди зарубежных направлений, сообщает сервис Яндекс Путешествия. Исследователи изучили, где россияне бронировали отели и куда искали билеты.

В июне 2023 года интерес к Азербайджану стал на 249% выше, чем в первом месяце 2022 года. Заметно вырос спрос на поездки в Грузию (на 87%), Таиланд (на 80%), Кипр (на 55%) и Турцию (на 44%).