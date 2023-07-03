Россиянин перечислил три минуса Беларуси

Эти минусы связаны с деньгами.

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Россиянин рассказал о путешествии своего знакомого в Беларусь. Мужчина поделился историей туриста в блоге «Мои любимые путешествия» на платформе «Дзен».

Путешественник отметил, что в Беларуси чисто, безопасно, доступные цены и вкусная еда. Но при этом есть и минусы.

Например, сложности с приобретением белорусской сим-карты, так как у иностранцев ограничен выбор тарифов. Поэтому сэкономить на этом пункте не получится.

Также россиянин хотел купить недвижимость в Беларуси, но передумал, когда узнал, что цены на жилье и за коммунальные услуги втрое выше, если в апартаментах никто не прописан.

Еще одним минусом стали дорогостоящие штрафы за нарушения правил дорожного движения. При этом в стране отсутствует льготный период оплаты, а допустимая погрешность установленной скорости составляет всего 10 километров в час, а не 20 как в России.