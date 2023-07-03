Как не нарваться на мошенников при покупке тура

«Люди ловятся легко на уловки, можно сказать, вал обращений в этом сезоне, – отметил Георгий Мохов. – Причем мошенники не обязательно специализируются на туристических услугах», – отметил юрист. По словам основателя юридического агентства «Персона Грата» Мохова, самый популярный способ обмана туристов – фишинговые сайты. Есть сайты, которые подделываются под известные ресурсы – Ozon, Yandex.Travel и др. Они похожи на оригинальные, как две капли воды. Однако поддельные ресурсы прописываются, как правило, на 2–3 страницы. Туристам стоит обращать внимание на наполнение и тексты, в них чаще всего можно обнаружить множество ошибок при заполнении. Это объясняется тем, что содержание ресурсов зачастую заполняется ботами. Существуют эти сайты, как правило, один день. Турист или туристы внесли оплату – сайт блокируется. По словам юриста, стоит быть бдительным, обращать внимание на название и все подробности о фирме, передает Tourdom.ru. Напомним, телефонные мошенники воспользовались ситуацией, связанной с мятежом основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Россиян призывают присоединиться к акциям в поддержку ЧВК или переводу средств для помощи бойцам. Какие уловки используют злоумышленники, рассказывают СМИ. Фото: Nikolay Gyngazov / Globallook Press / globallookpress.com