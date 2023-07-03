В Росавиации спрогнозировали восстановление пассажиропотока авиакомпаний РФ в 2023 году

Росавиация ожидает, что по итогам 2023 года пассажиропоток российских авиакомпаний вернется на досанкционный уровень. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Александра Нерадько. Он напомнил, что в 2021 году российские авиакомпании перевезли свыше 111 миллионов человек. Однако в прошлом году пассажиропоток упал до 95 миллионов. Теперь, по мнению главы Росавиации, в этом году услугами авиакомпаний из РФ воспользуется 101 миллион россиян. Это позволит восстановить досанкционные показатели авиаперевозок, резюмировал Нерадько. Ранее Росавиация открыла дополнительный маршрут для гражданских самолетов на юг. В список городов, в которые самолеты начнут летать по новому маршруту, войдут Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь. Отмечается, что дополнительный маршрут также будет доступен для совершения полетов по международным направлениям.