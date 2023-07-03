Авиакомпания отменила рейс из Минеральных Вод в ЯНАО

Авиакомпания «ЯМАЛ» отменила рейс самолета, который направлялся из Минеральных Вод в Новый Уренгой (ЯНАО). Информация размещена на официальном сайте авиаперевозчика.

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«Рейс YC 378 Минеральные Воды — Новый Уренгой. Самолет должен был вылететь в 08:00, а прилететь по плану в 14:40. Отменен», — написано на сайте.

Агентство направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика для уточнения информации. Ответ на него ожидается.