В Госдуме обсудят развитие палаточного туризма

Слушания по развитию туризма с целью патриотического воспитания пройдут в Госдуме, сообщает пресс-служба председателя комитета ГД по молодежной политике Артема Метелева.

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Отмечается, что по итогам опроса, проведенного комитетом ГД, выяснилось, что молодежь путешествует раз в год или даже реже. При этом абсолютное большинство хотят путешествовать именно по России.

Метелев поставил на первый план обсуждение вопроса организации турпоходов по России, поскольку путешествия за границу сейчас затруднены.

"Для многих молодых людей зарубежный туризм стал недоступен. Все это позволяет мобилизовать ресурсы для внутреннего развития. Мы обязаны ускоренными темпами открывать внутренние маршруты для молодежи", – приводит пресс-служба слова Метелева.

Как уточнил депутат, необходимо развивать систему кемпингов в России и создавать зоны размещения палаток с санитарными объектами и кухней.

Сейчас главными задачами комитета использовать молодежный туризм с целью патриотического воспитания, резюмировали в пресс-службе.