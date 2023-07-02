Туристы с помощью полотенец проучили тех, кто занимает шезлонги
Трое мужчин проучили туристов, которые занимают шезлонги у бассейна. Об этом они рассказали в социальных сетях.
Три отца заявили, что их "начало тошнить от пожирателей лежаков". Из-за этого они ночью выстроили пирамиду из шезлонгов, а полотенца и другие вещи, которыми другие туристы заняли себе места, положили сверху.
В интернете на поступок отреагировали преимущественно хорошо:
"Молодцы папы, которые сделали это".
Путешественник Джон Макгоуэн, отдыхавший в том же отеле, снял произошедшее на видео и подписал: "Сегодня справедливость восторжествовала".
Ранее "Рамблер" публиковал реальные отзывы о пляжах Хургады.
Рамблер: главные новости