Наблюдается рост спроса на хилинг-туризм среди молодежи

По последним данным, хилинг-отели наблюдают растущую популярность, особенно среди молодежи. Согласно статье на портале "Газеты.Ru", около 80% посетителей этих отелей - люди моложе 45 лет.

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Хилинг-туризм, что в переводе с английского означает "исцеление" или "выздоровление", представляет собой форму отдыха, направленную на улучшение здоровья. Важно отметить, что она отличается от традиционного санаторно-курортного лечения.

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В санаториях обычно предлагается комплексная медицинская терапия, включающая процедуры и диету, специально подобранные для каждого пациента. Пребывание в санатории регламентировано и подчинено определенному режиму.

В отличие от этого, хилинг подходит более гибкий: его концепция заключается в объединении релаксации и оздоровления через выбор и удовольствие, а не через ограничения.

Санатории, в основном, сосредоточены на восстановлении физического здоровья через использование курортных методов, изучающих влияние природных факторов на организм для лечения и профилактики заболеваний.

Бальнеотерапия и пелоидотерапия с помощью минеральных вод и грязи традиционно являются самыми популярными процедурами в таких здравницах, расположенных, например, в Ставропольском крае и других регионах России.

Хилинг-отели, в свою очередь, привлекают людей, которые ищут восстановление ментального здоровья и другие блага. Один из первых хилинг-отелей в России, Green Flow, являющийся членом международной ассоциации Healing Hotels of the World, описывает свою концепцию как плавное и ненавязчивое изменение привычек через расслабление тела, ума и духа.

Они достигают баланса с помощью используемой энергии природы, комфортных условий, полного релакса, разнообразной физической активности, правильного питания и оздоровительных методик.