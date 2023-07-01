"Все включено"в России стандартизировали

Раньше каждый курорт сам определял, чем "начинить" тот или иной тариф, поэтому "все включено" везде был разный. Теперь же ГОСТ будет устанавливать свои правила. Например:

- какой набор детских услуг, спа и водных развлечений должен быть и сколько раз в сутки гости смогут их посещать.

Поэтому, если вы поехали по программе "все включено" за обедом и ужином вас обязательно должны угостить алкогольными напитками в неограниченном количестве. Но при этом они должны быть только отечественного производства. В программе "ультра все включено" вам предоставят на выбор не менее пяти видов крепкого алкоголя — локального и импортного, а также минимум семь видов коктейлей на его основе, пишет портал "Объясняем.рф".