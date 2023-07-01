Профессор посоветовал пройти обследование перед отпуском

Перед отдыхом на курорте следует пройти медицинское обследование и тщательно подготовить аптечку. Рекомендациями по здоровому отдыху поделился профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.

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«В зрелом возрасте принято заботиться о своем организме, проходить обследования раз в год. В нашей среде врачей это считается правилом хорошего тона. <…> В аптечку стоит положить средства против аллергии и кишечной инфекции», — рассказал телеканалу «Царьград» Владислав Шафалинов.

В аптечке также должны лежать перекись водорода и стерильная вата для обработки ран. Он также отметил, что если у человека есть определенные заболевания, то стоит заранее сдать анализы.

Чтобы не сгореть на солнце, стоит выходить из дома заранее. Шафалинов не рекомендует загорать, когда солнце находится в зените. Доктор медицинских наук советует не заниматься экстримом во время отдыха. Если во время отдыха человек планирует заниматься спортом, то стоит заранее провести разминку. А обувь для отпуска должна быть удобной.