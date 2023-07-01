Места в популярных отелях Абхазии уже распроданы на июль

Туроператоры наблюдают высокий спрос на отели Абхазии. В компании АЛЕАН продажи выросли на 15% по отношению к уровню прошлого года.

«Причина популярности направления – более привлекательные цены, чем в Сочи, – говорит коммерческий директор Оксана Булах. – Второй момент – сюда удобно добираться через аэропорт Адлера».

По данным туроператора, на июль уже нельзя найти свободные места в таких востребованных отелях, как «Самшитовая роща», «Жоэквара», «Айтар», «Мюссера».

Но некоторые популярные гостиницы ещё доступны для бронирования. В частности, в период с 8 по 15 июля можно отдохнуть в пансионате «Нарт» 4* в Гагре, номер с трехразовым питанием обойдется в 198 тыс. руб на двоих. В стоимость входит пользование бассейном.

Неделя в отеле Alex Resort & Spa 4* на этом же курорте предлагается за 103 тыс. руб. на двоих. Тариф включает полный пансион, посещение бассейна и боулинга.

В 2 раза дешевле (50 тыс. руб.) стоит проживание с питанием в трехзвездочной гостинице «Европа» в указанный период.