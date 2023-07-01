В течение полугода Анталью посетили 1,3 миллиона россиян
Как сообщает телеканал Haber Global, за последние шесть месяцев большинство туристов, которые посетили курорты турецкой провинции Анталья, приехали из России.
По данным HG, количество россиян, побывавших в Анталье, превысило 1,3 миллиона, что составляет 25,24% от общего количества туристов.
22,96% приехали из ФРГ — 1,19 миллиона человек. На третьем месте по посещаемости оказались британцы — 10% и 520 тысяч туристов из Соединенного Королевства.
Также известно, что в числе десяти стран, чьи туристы посетили Анталью за последние полгода, оказались Израиль, Казахстан, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, а также Украина.
Отмечается, что туристический поток в турецкую провинцию вырос на 15% по сравнению с 2022 годом.