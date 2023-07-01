В течение полугода Анталью посетили 1,3 миллиона россиян

Как сообщает телеканал Haber Global, за последние шесть месяцев большинство туристов, которые посетили курорты турецкой провинции Анталья, приехали из России.

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По данным HG, количество россиян, побывавших в Анталье, превысило 1,3 миллиона, что составляет 25,24% от общего количества туристов.

22,96% приехали из ФРГ — 1,19 миллиона человек. На третьем месте по посещаемости оказались британцы — 10% и 520 тысяч туристов из Соединенного Королевства.

Также известно, что в числе десяти стран, чьи туристы посетили Анталью за последние полгода, оказались Израиль, Казахстан, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, а также Украина.