Горнолыжный курорт Эльбрус перешел на летний режим работы с 1 июля

Всесезонный курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии перешел на летний режим работы. С 1 июля кататься на склонах горы нельзя, но канатные дороги для подъема туристов до высоты 3 847 м продолжают работать, сообщили в субботу в пресс-службе курорта.

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"С 1 июля 2023 курорт переходит на летний режим работы. Горнолыжные трассы закрыты, но канатные дороги до рекордной высоты 3 847 м работают в штатном режиме. В кассах доступны туристические билеты, включающие один подъем и спуск, а также бесплатный провоз снаряжения для альпинистов", - говорится в сообщении.

В настоящее время на курорте начались активные строительные работы на высоте 3,5 тыс. м., специалисты прокладывают восемь новых трасс - от "зеленых" до "черных" - на участке от станции "Мир" до "Кругозора", это дополнительные шесть километров для катания. Также параллельно строят две канатные дороги кресельного и гондольного типа, которые берут начало от станции "Мир" и будут доставлять туристов в район обсерватории Пик Терскол. Общая протяженность канатных дорог - один километр, в час каждая из них сможет принимать по 2,4 тыс. туристов.