Эксперт рассказал, как авиапассажиры смогут оформлять льготные билеты

«Сейчас действует несколько программ субсидирования авиационных перевозок. Можно получать скидку специальным категориям граждан, например, люди преклонного возраста, молодежь, инвалиды, многодетные семьи. После начала работы дополнительного портала оформление билетов станет проще. Но и сейчас это сделать не очень сложно. Это можно сделать как в офисах авиакомпании, так и у агентов авиаперевозчиков. Сейчас действует параллельно три постановления правительства о субсидированных перевозках, в том числе, включая межрегиональные рейсы, которых стало больше, особенно в прошедшем году. По многим направлениям действуют фиксированные цены, которые существенно дешевле опубликованных тарифов. Для покупки такого билета нужно предоставить документ, подтверждающий либо проживание в определенном регионе или право других скидок».