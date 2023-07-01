Эксперт рассказал, как авиапассажиры смогут оформлять льготные билеты
Российский Минтранс планирует запустить специальный «портал субсидированных перевозок» для авиапассажиров, на котором они смогут сами оформлять льготные билеты. Проект разработан с целью цифровизации управления такими перевозками, и чтобы дать гражданам, имеющим право воспользоваться субсидией, возможность купить билет без предоставления подтверждающих документов в бумажном виде в офис авиакомпаний. Подробнее об этой программе Авторадио рассказал вице-президент российского союза тур индустрии Дмитрий Горин:
«Сейчас действует несколько программ субсидирования авиационных перевозок. Можно получать скидку специальным категориям граждан, например, люди преклонного возраста, молодежь, инвалиды, многодетные семьи. После начала работы дополнительного портала оформление билетов станет проще. Но и сейчас это сделать не очень сложно. Это можно сделать как в офисах авиакомпании, так и у агентов авиаперевозчиков. Сейчас действует параллельно три постановления правительства о субсидированных перевозках, в том числе, включая межрегиональные рейсы, которых стало больше, особенно в прошедшем году. По многим направлениям действуют фиксированные цены, которые существенно дешевле опубликованных тарифов. Для покупки такого билета нужно предоставить документ, подтверждающий либо проживание в определенном регионе или право других скидок».
«Портал субсидированных перевозок» планировалось запустить с 1 июля этого года, но пока он всё ещё находится в стадии разработки.