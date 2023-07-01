Как добраться до курортов Вьетнама при отсутствии прямых рейсов

Между Россией и Вьетнамом восстановлено авиасообщение после двухлетнего перерыва. Пока частично: в июне выполнены первые рейсы из Иркутска в Ханой. Авиакомпания «ИрАэро» также объявила о подготовке полетов в Нячанг (аэропорт Камрань) из Иркутска, Красноярска, Хабаровска и Владивостока. При этом туристы из Центральной России задают вопрос, когда они смогут рассчитывать на удобные авиарейсы на вьетнамские курорты.

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Перспективы пока неопределенные: власти Вьетнама не приняли решения о допуске на территорию страны боингов и аэробусов наших авиакомпаний, переведенных в российский реестр. Вьетнамские перевозчики, в свою очередь, не летают в Россию из-за опасений эмбарго на техобслуживание и отказов на страхование своего авиапарка.

«ИрАэро» ставит полетную программу на отечественных лайнерах SSJ 100. Благодаря им туроператоры получают возможность формировать пакетные туры на курорты Нячанга и Муйне-Фантьеха для жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Из Москвы и других городов европейской части страны авиамаршруты во Вьетнам – только со стыковками в третьих странах, где принимают российские борта и откуда иностранные авиаперевозчики летают в Россию. Когда нет прямых рейсов, соответственно, и туров по приемлемой цене тоже не может быть, да и дорога занимает много времени и сил.

При подборе авиабилетов на сайте по бронированию оптимальным по времени и цене выглядит маршрут перевозчика Qatar Airways: Шереметьево – Доха – Хошимин. В пути 18 часов туда и 17 – обратно, к примеру, с вылетом 2 декабря и возвращением 16-го числа за 100 тыс. руб.

Чтобы затем из южной столицы Вьетнама попасть на курорты Нячанга или Фукуока, можно как сразу купить единый авиабилет, так и сделать самостоятельную пересадку в Хошимине. За эту часть маршрута придется доплатить порядка 10 тыс. руб.