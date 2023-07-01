Специалисты объяснили, где в отеле безопаснее хранить деньги

Во время отдыха никто не застрахован от ограбления. Чтобы не стать жертвой преступления, важно грамотно хранить вещи. Где они точно будут под защитой, рассказала британская газета Express.

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По словам специалистов издания, комоды, шкафы, холодильники, место под кроватью — самые очевидные места, оставлять там ценные вещи не стоит. Лучше выбирать неожиданные тайники: ручка расчески, пустые бутылочки или контейнеры из-под косметики. Туда можно спрятать, например, свернутые в трубочку купюры. Можно также получить туристическую страховку.

Удобны для хранения небольших ценностей бесплатные туалетные принадлежности в гостиницах, а также пустые пакеты из-под чипсов, жестяные банки. Подойдут и подгузники.

Чтобы вещи не потерялись, лучше не прятать их в местах, которые убирают горничные. Не всегда надежен и сейф: преступники могут вскрыть его.