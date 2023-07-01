Отель в Анапе устроил отдых для забытой игрушки

Отличный креатив и клиентоориентированность проявил один из отелей Анапы. К ним обратилась туристка, только что вернувшаяся из отпуска. В спешке в номере ее дочь оставила свою любимую плюшевую игрушку – чайку Кусто. Без друга ребенок потерял покой:

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«Помогите! У нас ЧП. Не можем успокоить дочку третий день подряд. Это ее талисман. Она с ним спит, ест и играет постоянно».

На просьбу оперативно отреагировали. Чайка нашлась. Однако об этом решили сообщить необычным образом. Для плюшевой игрушки устроили фотосессию на территории отеля: возле бассейна, в спа, в ресторане, на спортивной площадке. После этого в соцсетях отеля появился пост: «С игрушкой все хорошо – мы просто бесплатно продлили ей отпуск. Чайка Кусто загорает, купается, гуляет и, конечно же, хорошо кушает, но очень скучает по своей маленькой хозяйке».

Администрация отеля пообещала в ближайшее время отправить плюшевого постояльца домой за свой счёт. Насколько быстро долетит чайка, зависит только от того, как быстро туристы сообщат адрес.