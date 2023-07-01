Россияне отметили почти одинаковую стоимость туров в Сочи и на Мальдивы

Однако эксперты указывают на тот факт, что такое сравнение некорректно, так как в первом случае в качестве примера взят отпуск с 4 июля, а во втором – с 25 мая. Также неизвестен аэропорт вылета, что имеет существенное значение в формировании цены путешествия.

По информации портала, недельный тур на Мальдивы из Москвы на начало июля всё же будет стоить 216 тысяч рублей на двоих. Данная цена предполагает проживание в отеле с завтраками и перелет АК «Аэрофлот» в Мале. А в Сочи тур с аналогичными параметрами, в том числе на эти же даты можно забронировать по цене в два раза дешевле – от 92 тысяч рублей на двоих. Путешествие также включает завтраки и перелеты.