Всего 7% египетских отелей имеют защитные сетки от акул

Как сообщила газета «Известия», только сетки способны по-настоящему защитить отдыхающих от опасных морских хищников. Однако в АТОР пояснили, что такая защита имеет и множество минусов. В частности, сетки невозможно установить в районах, где ходят морские суда, погружаются дайверы или введены экологические ограничения. В таком ограждении могут запутаться морские обитатели, а это негативно скажется на экосистеме Красного моря. Плюс ко всему, установка сетки — это весьма дорогое «удовольствие».

Обычно популярные отели все-таки оборудуют свои пляжи ограждениями. Недавно власти Египта приобрели 50 спутниковых датчиков слежения за акулами, хотя они не всегда бывают эффективны. Устройства собираются установить на спины крупных особей, которые наиболее опасны для человека, и будут следить за их перемещением. Также специалисты регулярно обходят места для купания и отслеживают появление там хищников.