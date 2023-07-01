Первый регулярный рейс вылетел из Москвы на Кубу

Первый с 2022 года регулярный рейс вылетел из московского Шереметьево в Варадеро на Кубе. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

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Рейс вылетел в 9.33 по московскому времени и прибудет на Кубу в 15:57 по местному времени. Пассажиры прилетят в аэропорт Хуан Гуальберто Гомес в Варадеро.

С 1 июля регулярные рейсы начинает выполнять российская авиакомпания «Россия», входящая в состав группы «Аэрофлот» — полет будет проходить на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и длиться около 13 часов.