Почему Сирия не так опасна и зачем туда едут туристы

До начала «арабской весны» Сирия слыла одной из красивейших и процветающих стран Ближнего Востока. Колыбель многих цивилизаций и культур, она отличалась небывалой для региона веротерпимостью и религиозной открытостью. А дружелюбие и радушие народа не знали границ. Однако из-за начавшейся в 2011 году гражданской войны страна превратилась в горячую точку на карте. В замках крестоносцев поселились солдаты, музеи закрыли и разграбили, города увязли в пучине террора и разрухи. Спустя 12 лет в истерзанную страну вновь хлынули туристы со всего мира. Что они здесь ищут и насколько сейчас безопасно в Сирии — разбиралась «Лента.ру».

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Колыбель многих культур и цивилизаций

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История Сирии насчитывает тысячелетия. Одно из древнейших государств мира в разное время принадлежало шумерам, арамейцам, вавилонянам, египтянам, грекам, персам, римлянам и арабам. На этой земле познавали секреты земледелия и металлургии, изобретали самый первый алфавит, развивали арабскую поэзию и музыку, по сохранившимся памятникам архитектуры, археологическим артефактам и руинам древних поселений изучали историю Востока.

Почти все города и области современной Сирии упоминаются в Священном Писании, общем для последователей трех религий — христианства, иудаизма и ислама. Такая культурно-религиозная близость на протяжении веков была залогом мирного сосуществования людей на территории Сирии.

Считается, что здесь принял крещение Савл — будущий апостол Павел, а первые христиане скрывались в Дамаске от гонений. В Сирии до сих пор сохранились места, где говорят на арамейском — языке Христа. «Для этого надо отправиться в город Маалюля, где разговаривают на языке Иисуса Христа», — пояснила гид по Сирии Анна.

Говорят, что пророк Мухаммед, увидев Дамаск, отказался войти в него, заявив, что в рай можно войти лишь однажды. Крепостные стены Дамаска считаются первыми, построенными после Великого потопа, а в пещере у подножия горы, рядом с которой расположилась сирийская столица, Каин убил своего брата Авеля

Теракты стали привычным делом

Неудивительно, что долгое время Сирия считалась популярным туристическим направлением, ежегодно принимая у себя сотни тысяч иностранных туристов. Например, в 2009 году страну посетили свыше трех миллионов путешественников. Зарубежные гости за небольшие деньги отправлялись на интересные экскурсии, взбирались на горы, нежились на пляжах, пробовали местную кухню и наслаждались местным гостеприимством.

Все изменилось в начале 2010-х, когда Ближний Восток захлестнули революции: в Тунисе, Египте, Ливии. Существовавшие в Сирии противоречия также обострились, усилились внутренние исламистские течения, противостоящие светскому режиму. Все это вылилось в кровопролитную гражданскую войну, вспыхнувшую в 2011 году.

Самый сложный период пришелся на 2015-2016 годы — тогда боевые действия шли на всей территории страны, а ежедневные теракты стали привычным делом. Напуганные войной сирийцы хлынули в Европу

За время оккупации джихадисты нанесли многим сирийским городам колоссальный ущерб. Они разбили Национальный музей Алеппо и музей города Хамы. Особенно сильный удар приняла на себя Пальмира, долгое время считавшаяся визитной карточкой Сирии и признанным ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия человечества.

Исламисты разрушили множество бесценных исторических памятников в городе: взорвали остатки мраморных колонн, театров, храм Баала, а также погребальные башни и Триумфальную арку, посчитав архитектурные шедевры проявлениями идолопоклонства. На обломках разрушенных монументов боевики писали красной краской по-арабски «Мы остаемся».

При этом предметы старины из сирийских музеев джихадисты продавали на черном рынке антиквариата. Некоторые важные артефакты власти все же успели эвакуировать. Сейчас разрушенные объекты восстанавливают ученые из разных стран мира, в том числе из России

Переломить ход военных действий смогли лишь после того, как сирийская армия при поддержке российских военных освободила Алеппо в конце 2016 года. С тех пор правительственные войска смогли вытеснить боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) с большей части своих территорий.

Очаги сопротивления боевиков по-прежнему сохраняются на небольших подконтрольных им территориям, преимущественно в сирийском Идлибе и восточной части Евфрата. Однако большая часть обезлюдевшей и истерзанной страны постепенно приходит в себя после случившегося и открывается для туристов.

Открылась для туристов

Сейчас без проблем можно посетить достопримечательности на западе страны. «СМИ сформировали картинку, где Сирия ассоциируется только с войной, разрухой и беженцами. На самом деле война давно закончилась, практически вся территория страны подконтрольна правительству, государство обеспечивает безопасность граждан и туристов. Здесь течет совершенно обычная безопасная жизнь», — пояснила экскурсовод Анна.

По ее словам, страна открыта для туристов уже несколько лет. В Сирию приезжают путешественники со всего мира. «Больше всего здесь европейцев, есть и американцы — им стали потихоньку выдавать визы, но растет и число русскоговорящих туристов», — пояснила россиянка.

Путешественников радуют приятные цены, низкий уровень преступности, а также гостеприимство местных жителей

«Главное богатство Сирии — это люди. Они прошли через сложные испытания и продолжают сталкиваться с ними каждый день из-за жесткого экономического кризиса. Но, невзирая ни на что, они не утратили своей доброты, гостеприимства и щедрости. Некоторые мои туристы, уже вернувшись на родину, вспоминают об этом и начинают плакать», — поделилась экскурсовод.

По ее словам, сирийцы всегда стараются напоить кофе и накормить гостей, при этом не ждут ничего взамен.

"Здесь живут очень интеллигентные люди. Несмотря на бытовые сложности, они очень гостеприимны, очень любят иностранцев, особенно россиян. Когда турист говорит, что он из России, перед ним открываются все двери. Сирия — очень душевная страна, она не похожа ни на одно другое государство на Ближнем Востоке"

В погоне за достопримечательностями

Обычно свое знакомство со страной путешественники начинают с Дамаска. Международные аэропорты работают также в Алеппо и Латакии, но столичный принимает большинство зарубежных рейсов.

В сирийской столице туристы непременно отправляются на главный рынок— Сук-аль-Хамидия, который находится под железной крышей и тянется от ворот Победы до высоких колонн древнего храма Юпитера. Здесь можно купить разные сувениры и понаблюдать за пестротой шумного восточного базара.

В старом городе также находится знаменитая мечеть Омейядов — одна из крупнейших и старейших в мире. Ежегодно со всего мира туда стекаются христианские и мусульманские паломники, чтобы поклониться мощам Иоанна Крестителя (пророка Яхве).

А неподалеку от Дамаска, в деревне Сайдная, находится действующий женский монастырь. Его главной святыней считается чудотворная икона Божьей Матери, предположительно написанная евангелистом Лукой.

Еще одна достопримечательность Сирии — крепость крестоносцев Крак-де-Шевалье. Расположенная на вершине горы и практически не пострадавшая от времени, она считается неприступной. Ее много раз осаждали, но она постоянно отбивала атаки. Внутри замка можно посмотреть, как был устроен быт живших в ней людей.

Также цитаделью крестоносцев считался замок Макраб, расположенный на крутой горе за городком Баниас. Некоторое время он находился под контролем боевиков ИГ. За это время они успели разграбить музей внутри цитадели и разобрать часть стены

Сирия никогда не спит

После того как туристы насладились экскурсиями, их обычно везут к морю. От Хомса к побережью начинается другая Сирия — средиземноморская, с прекрасными галечными и песчаными пляжами, оливковыми рощами и апельсиновыми плантациями.

«В некоторых местах Сирия — это чисто Италия: оливковые рощи, винодельни. Туристов здесь ожидает отдых на море с вечеринками до рассвета каждый день, стильные отели на побережье, курорты в горах с инфинити-бассейнами и видами, захватывающими дух. Тут настолько насыщенная ночная жизнь, что некоторые районы Сирии летом не спят совсем», — рассказывает Анна.

С ней согласна россиянка Ася, не раз бывавшая в Сирии: «Природа страны очень разнообразна. Условно территорию Сирии на две части делит горная цепь Ансария. На востоке находится пустыня каменная и песчаная с верблюжьими колючками, а на западе — море, зеленые горы и виноградники с огромными рощами, где растут цитрусовые и инжир».

Как лучше добраться

Попасть из Москвы в Дамаск можно с несколькими пересадками в Египте, такой перелет обойдется в 180 тысяч рублей. Многие туристы выбирают более быстрый и бюджетный вариант: летят в Бейрут за 55 тысяч рублей, а дальше пересекают границу с Сирией. От аэропорта ехать около 110 километров.

$20 (1780 рублей) стоит ливанская виза для россиян, получить ее можно по прибытии

Еще 20 долларов придется заплатить за поездку из Бейрута в Дамаск.

Россияне обычно без проблем проходят границу с Сирией. Однако для въезда им нужна виза. Ее можно приобрести на границе за 35 долларов (3100 рублей) или оформить заранее в сирийском посольстве.

Одно из обязательных условий для ее получения — медицинская страховка для поездок на Ближний Восток. Ее стоимость начинается от 800 рублей.

Заранее делать визу советуют женщинам до 35 лет, которые едут без сопровождения мужа, отца или брата в составе маленькой туристической группы

Что останавливает туристов

Несмотря на облегченный въезд для россиян, пока отечественных туристов в Сирии не так много, рассказал недавно приехавший из Дамаска тревел-блогер, автор YouTube-канала Гордей Деньщиков.

«Местные жители — совсем неискушенные туристами. Они порой жалуются, что редко видят иностранных путешественников — всего один-два раза в месяц. Мне понравилось, что сирийцы очень открытые, они готовы общаться», — рассказал россиянин.

Путешественников зачастую останавливает то, что официально гражданская война в стране продолжается, и в рейтинге безопасности Сирия по-прежнему Йемен и Афганистан.

Блогер Деньщиков считает, что на подконтрольных сирийских властям территориях туристам не о чем беспокоиться.

«Вообще, в стране достаточно безопасно. Особенно в древнем туристическом городе Дамаске», — полагает он.

Схожую точку зрения разделяет искусствовед Екатерина, которая уже долгое время живет в Дамаске с семьей и активно путешествует по стране. По ее мнению, Сирия — «очень щедрая, красивая страна, в которой живут потрясающие люди»

«Сирийская кухня считается одной из лучших на Ближнем Востоке. Здесь не только вкусно кормят, но и прекрасно обслуживают. Так что клиент всегда сыт и обласкан. Ему сразу приносят воду, потому что и так понятно, что человек испытывает жажду, а в ожидании закусок поставят орешки и семечки, причем бесплатно, к закускам подадут хлеб и овощи — тоже бесплатно», — пояснила она.

По словам Екатерины, несмотря на то, что Сирия — мусульманская страна, в ресторанах подают алкоголь. «Другое дело, что он не всегда востребован. Зимой в горах мы остановились на обед в очень хорошем ресторане, он был забит клиентами. На столах не было спиртного, но мы спросили розовое вино. Хозяин так обрадовался, услышав это, что побежал в погреб и вынес нам что-то безумно вкусное, весь сияя от радости», — рассказала россиянка.