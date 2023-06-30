Скромный обед на пляже Европы стоил туристам более 30 тысяч рублей

Туристы из Британии заплатили 324 фунта стерлингов (более чем 30 тысяч рублей) за скромный обед на пляже греческого острова Миконос. Они поделились своей историей на форуме Reddit.

© Lenta.ru

В посте говорится, что отдыхающие на европейском пляже заказали в местном кафе одно пиво, один коктейль «Мохито», два молочных коктейля, греческий салат, хлеб и порцию кальмаров. Причем последнее блюдо, согласно чеку, фото которого приложено к публикации, обошлось туристам примерно в 64 фунта стерлингов (около семи тысяч рублей).

«Когда мы пришли в это заведение, официант сказал нам, что мы можем использовать их кабинки для переодевания или шезлонги, если купим напитки. Мы подумали, что это неплохая сделка, и согласились», — рассказал автор поста. После этого, по его словам, официант настойчиво навязывал туристам новые заказы, но избегал обсуждения цен.

После получения чека британец удивился и высказал сотруднику заведения свое недовольство. Тот в ответ разозлился, оторвал верхнюю часть чека, где были указаны название кафе, его адрес и дата, а потом просто провел трансакцию и списал с карты указанную в квитанции сумму.

«Я чувствовал себя таким обманутым. Никогда никому бы не пожелал испытать подобное», — посетовал турист.