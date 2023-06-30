6 путешественников, побывавших во всех странах мира

Для начала разберемся с числами. В настоящий момент существует 193 независимых государства, все — члены ООН. Эти страны помечены индексом UN. Также существуют еще 73 страны со спорным статусом — итого выходит 266 стран.

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Расширенный список обозначен индексом UN+. Но и это еще не всё. Специалисты по туризму выделяют 1281 регион мира и составляют рейтинги туристов по их посещению. Это перечень носит индекс ТВТ.

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А теперь к персоналиям

Тор Педерсен

Датчанин Тор Педерсен не только побывал во всех странах мира, но и сделал это без использования воздушного транспорта. Что? Да! Мужчина объехал весь свет, ни разу не сев в самолёт. Он начал свое путешествие в 2013 году и в 2017 планировал вернуться в Данию, однако все затянулось на 10 лет.

Из-за проблем с визой только к 2020 году Тору удалось добраться до Гонконга. Но и на этом неудачи не закончились. Пандемия заставила мужчину задержаться на два года. И только в мае 2023-го он добрался до последней точки своего маршрута — Мальдив. В общей сумме Тор преодолел расстояние в 360 тысяч километров. Удивительной эту историю делает и то, что датчанин стал первым, кто совершил такое масштабное путешествие только по земле и воде. В списке транспорта, которым пользовался Тор, значатся: 351 автобус, 158 поездов, 43 тук-тука, 37 контейнеровозов, 33 лодки, 9 грузовиков, 3 лодки, 2 круизных лайнера, конная повозка, полицейская машина, яхта, а еще мотоциклы, такси, метро, микроавтобусы и трамваи.

Домой в Данию, где его ждут родители и девушка, мужчина попадет только в июле. Также Тор Педерсен планирует написать книгу об этом приключении.

Дон Пэрриш

Американский пенсионер Дон Пэрриш считается самым активным путешественником в мире. Он не только посетил все страны с индексом UN, но также является единственным человеком в мире, который побывал в каждой стране UN+. А из списка TBT на счету американца 982 региона — что невероятно впечатляет.

Дон родился в 1945 году, и в возрасте 26 лет совершил свое первое кругосветное путешествие за шесть недель. Всего в его списке пять путешествий вокруг земли, в том числе через Южный полюс.

Даже сейчас, несмотря на преклонный возраст Дон продолжает путешествовать и вести активный образ жизни.

Гарри Мисидис

Английский путешественник, который тоже посетил все страны мира по списку UN. А вот из списка UN+ пока что непокоренными остались Британская Территория в Индийском Океане, Токелау и Пунтленд. К 2001 году Гарри посетил все страны Европы, последней из которых была Белоруссия. И уже после этого путешественник решил объездить весь мир.

Последней страной из списка UN была Экваториальная Гвинея в 2008 году.

Хорхе Санчес

Для того, чтобы закрыть список UN+, испанцу Хорхе Санчесу осталось посетить Британскую Территорию в Индийском Океане. Однако по списку TBT он побывал аж в 1100 регионах! Кстати, после того, как Хорхе покорит Британскую Территорию, он обгонит Дона Пэрриша и станет безоговорочным лидером списка самых активных путешественников.

Испанец родился в 1954 году в Барселоне, а в 18 лет начал путешествовать автостопом по Западной Европе. Позже, в 1982-м, Хорхе целиком посвятил свою жизнь путешествиям. За все время он подрабатывал в тех странах, где останавливался. На эти деньги мужчина жил и путешествовал дальше. Хорхе жил в монастырях, очень много прошел пешком, а авиаперелетами пользовался только по необходимости. Он путешествует непрерывно уже более 30 лет и говорит про себя: «Я не чувствую себя туристом или путешественником, я скорее монах в постоянном паломничества вокруг своего храма под названием Земля».

Михаил Зарубин

Михаил Зарубин — этнолог и исследователь, который побывал во всех странах и попал в Книгу рекордов России. Он 45 раз объехал вокруг Земли, провел в воздухе более трех тысяч часов (примерно 20 недель) и налетал столько километров, что их хватило бы на пять путешествий до Луны. За 10 лет путешествий Михаил Совершил свыше тысячи перелетов.

Артемий Лебедев