Блогер назвал лучшие страны для любителей экстремального отдыха

Шри-Ланка, ОАЭ, Китай, Мексика и Индонезия подойдут в качестве курорта для любителей экстремального отдыха, рассказал NEWS.ru путешественник, тревел-блогер Дмитрий Кучкин. По его словам, до этих стран относительно несложно добраться.

Шри-Ланка — есть прямые рейсы из Москвы, множество школ для серфинга, дружелюбные волны, подходит для новичков, также можно заняться парусным спортом и дайвингом. В ОАЭ также есть прямые рейсы, а выбор экстремальных развлечений довольно-таки обширный: джип-сафари на внедорожниках по пустыне, парашютный спорт, дайвинг и даже горнолыжный курорт с искусственным снегом, — рассказал Кучкин.

Блогер рассказал, что, посетив Китай, можно пройти по «Тропе Смерти» — одной из самых опасных троп в мире. По его словам, любители экстрима со всех стран съезжаются туда, чтобы прогуляться по отвесной скале на высоте в несколько сотен метров. Мексику же посещают в том числе для полетов на зиплайнах, рассказал Кучкин.