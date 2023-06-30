Отелям на «все включено» рекомендовали поить туристов российским алкоголем

30 июня в России начали действовать новые госстандарты в туризме. Список внушительный – 15 ГОСТов, охватывающих различные сферы туристско-рекреационной деятельности. К примеру, есть нормы, определяющие, как нужно правильно проводить экскурсии, какой ширины должны быть туристские тропы на пешеходных маршрутах и как их маркировать, каковы требования к проводникам-инструкторам в горах, яхтенным маринам, условию проживания поклонников экологического туризма, обслуживанию пассажиров в речных круизах и т. д.

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Начал действовать и новый ГОСТ в отношении гостиниц, оказывающих услуги в форматах «все включено» и «ультра все включено».

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В госстандарте множество самых разных требований к отелям, которые наверняка понравятся туристам. Например, обязательно должны проводиться детские программы – в гостиницах 3* и 4* не реже 3 дней в неделю, в «пятерках» – ежедневно. То же самое касается вечерних шоу для взрослых (и желательно с караоке и живой музыкой). В отелях непременно должен быть бассейн, причем в 5* не простой, а с подогревом. Устанавливается также минимальная площадь купальных зон, чтобы они не походили на лягушатники. Кроме того, отдыхающие должны иметь возможность воспользоваться хаммамом, баней-сауной, поиграть в различные спортивные игры. Причем как привычные – волейбол или настольный теннис, – так и не слишком распространенные в обычной, нетуристической, жизни – например в мини-гольф.

Возможно, самое интересное новшество касается еды и напитков. Меню отельерам следует делать как можно более разнообразным. «Обед – не менее 8–10 наименований холодных закусок, 2–3 наименований супов, 4–6 наименований вторых блюд, соусы, десерты, в том числе фрукты, мучные кондитерские изделия, – читаем требования ГОСТа. – Ужин – 8–10 наименований холодных закусок, 4–6 наименований вторых блюд…» На столах непременно должен присутствовать алкоголь отечественного производства: в неограниченном количестве на «шведском столе» – на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания. Предлагать должны не менее одного вида пива, трех сортов вина и двух видов крепких напитков, включая коктейли. И это требования для гостиниц формата «все включено», для «ультра» все количественно возрастает примерно в 2 раза, меняется и качественно – добавляется, например, шампанское.