Названы десять самых бронируемых отелей «все включено» в России

По итогам июньских продаж, большая часть гостиниц-хитов летнего сезона находится в Анапе. На первой строчке расположился Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon с категорией пять звезд рядом с поселком Джемете. Сразу за ним следует четырехзвездочный Beton Brut Ultra All Inclusive & SPA Anapa Miracleon. Третье место заняла Democratia Ultra All Inclusive Family Hotel с четырьмя звездами в Сукко.

В списке также есть Venera Resort (Витязево), Mira Resort & Spa Anapa Miracleon (Анапа), Fioleto Ultra All Inclusive Family Resort In Miracleon (Анапа), Sea Breeze Resort (Анапа), МоРеми Ultra All Inclusive Family Hotel (Сукко), «Ателика Гранд Оазис» (Туапсинский район). Кроме того, в числе наиболее бронируемых оказался абхазский пансионат «Багрипш».