Россиянам рассказали, какие вещи нельзя брать в ручную кладь

Лето – это время отпусков и путешествий. Самым простым и быстрым способом добраться до места отдыха является самолет. Однако далеко не все знают, какие вещи можно, а какие нельзя брать в ручную кладь. Рассказываем, что нельзя проносить на борт самолета.

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В первую очередь на борт воздушного суда нельзя проносить любые предметы, которые могут использоваться в качестве оружия. Так, с собой нельзя брать ножи, иглы, браслеты с острыми краями, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Нельзя пронести с собой и опасные химические вещества, например, коррозивные вещества и радиоактивные материалы. Огневые материалы тоже попадают под запрет. Зажигалки и спички пронести на борт вам никто не даст.

В самолет нельзя проносить и любые жидкости и гели в больших объемах (более 100 мл). Еду и напитки чаще всего разрешается провозить, но с учетом герметичности упаковки и небольшого количества.