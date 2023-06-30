Вьетнам увеличит срок безвизового пребывания для россиян

Вьетнам с 15 августа продлевает срок безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для ряда государств, в том числе и для России. Такую инициативу одобрили в Национальной ассамблее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал AsianNews.

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Указывается, что увеличивается срок безвизового пребывания в стране для граждан 25 стран, в том числе для России и Белоруссии. Теперь они смогут находиться на территории Вьетнама не 15, а 45 дней.

Также становится больше и срок действия туристических электронных виз во Вьетнаме. С 15 августа он составит 90 дней вместо 30. После получения такой визы иностранец сможет многократно въезжать в страну и выезжать.

Предполагается, что смягчение политики поможет привлечь иностранных туристов на фоне жесткой конкуренции со сторон стран региона, особенно после отмены антиковидных мер. В целом Вьетнам планирует принять восемь миллионов туристов, но эта цель была озвучена до объявления Китая о планах по открытию границ.