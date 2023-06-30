Из Волгограда увеличится количество авиарейсов в Екатеринбург

Как сообщили представители волгоградской воздушной гавани, с 11 июля станет намного проще добраться до Екатеринбурга. Дело в том, что компания-перевозчик открывает дополнительный день полетов.

Теперь в Екатеринбург из Волгограда самолеты будут летать дважды в неделю – по вторникам и пятницам. На маршруте будут использоваться самолеты Boeing 737-800, в которых предусмотрено 180 мест.