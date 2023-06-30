В Сочи за июнь отдохнули 830 тысяч туристов

Турпоток в Сочи за первый летний месяц 2023 года превысил аналогичный период прошлого года. Об этом на расширенном заседании летнего оперштаба сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Всего курорт принял 830 тысяч гостей.

© Российская Газета

- Сейчас в городе свыше 180 тысяч туристов, и традиционно июль и август будут наиболее загруженными для самого популярного курорта Юга. Два главных условия успешного проведения высокого сезона - безопасность и санитарно-эпидемиологическое благополучие - выполняются, - отметил Копайгородский.

Повышенное внимание в летний сезон в Сочи уделяют безопасности туристов. Жителей и гостей города информируют о правилах поведения в воде, а также следят за работой владельцев пляжей в сфере безопасности. Для этого работают два инспекторских подразделения, которые патрулируют пляжи и выявляют правонарушения.