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Женщина удивила пассажиров самолета гигиеническими процедурами

Необычные гигиенические процедуры одной из пассажирок заставили негодовать людей на борту самолета. Историей об этом делится издание "Турпром" со ссылкой на Reddit.

Женщина удивила пассажиров самолета гигиеническими процедурами
© Unsplash

На форуме в Reddite путешественница рассказала, что 14 часов летела рядом с австралийской парой. Женщина обнаружила, что ее соседка начала чистить зубы на своем месте, а не ушла для этого в уборную. После того, как пассажирка закончила с чисткой, она плюнула в стакан остатки пасты, потрясла зубную щетку, чтобы та высохла, и держала их при себе в течении четырех часов.

До этого эксперт по путешествиям Гилберт Отт рекомендовал пассажирам не умываться водой в самолете, потому что в резервуарах для воды содержится огромное количество микробов и паразитов. Этому совету могла последовать и пассажирка из истории.

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Это не первый случай, когда пассажиры чистят зубы прямо на своем месте. В 2020 году одного туриста сфотографировали с зубной щеткой во рту. Людям вокруг было неясно, как мужчина избавился от остатков зубной пасты.

Ранее "Рамблер" писал о поступках пассажиров, которые бортпроводники назвали неприемлемыми.

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