Женщина удивила пассажиров самолета гигиеническими процедурами

Необычные гигиенические процедуры одной из пассажирок заставили негодовать людей на борту самолета. Историей об этом делится издание "Турпром" со ссылкой на Reddit.

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На форуме в Reddite путешественница рассказала, что 14 часов летела рядом с австралийской парой. Женщина обнаружила, что ее соседка начала чистить зубы на своем месте, а не ушла для этого в уборную. После того, как пассажирка закончила с чисткой, она плюнула в стакан остатки пасты, потрясла зубную щетку, чтобы та высохла, и держала их при себе в течении четырех часов.

До этого эксперт по путешествиям Гилберт Отт рекомендовал пассажирам не умываться водой в самолете, потому что в резервуарах для воды содержится огромное количество микробов и паразитов. Этому совету могла последовать и пассажирка из истории.

Это не первый случай, когда пассажиры чистят зубы прямо на своем месте. В 2020 году одного туриста сфотографировали с зубной щеткой во рту. Людям вокруг было неясно, как мужчина избавился от остатков зубной пасты.