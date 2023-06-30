Россиянам обещают открыть новое безвизовое направление в Европе

Центр арктического туризма «Грумант», входящий в государственный трест «Арктикуголь», который занимается добычей угля на Шпицбергене, намерен сделать этот норвежский архипелаг более доступным для российских туристов.

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В начале июня было объявлено о разработке за 976 тыс. руб. концепции объектов туристско-рекреационной зоны в поселке Баренцбург, где находится российская база. А недавно гендиректор «Арктикугля» Ильдар Неверов заявил, что компания уже осенью собирается запустить до Шпицбергена прямой авиарейс.

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Пока неясно, какой планируется использовать самолет и будет ли «Грумант» предлагать места другим туроператорам: редакция отправила запрос, чтобы уточнить детали.

Но уже понятно, что эта идея способна сделать направление более популярным по той простой причине, что на Шпицберген появится возможность продавать пакетные туры. Сейчас же туристам предлагают добираться до архипелага самостоятельно. «Пока неясно, откуда будет летать самолет, надеюсь, что из Мурманска. И, на мой взгляд, маршрут будет пользоваться спросом», – сказала TourDom.ru руководитель туроператора «Радуга Севера» Елена Медведева. По ее словам, прямое авиасообщение значительно упростит жизнь туристам – им не нужно будет оформлять шенгенскую визу. Дело в том, что на самом Шпицбергене действует безвизовый режим, но сегодня попасть на архипелаг можно только через Норвегию.

Наверняка запуск прямого рейса отразится и на конечной стоимости путешествия. Сегодня цены кусаются. Люксовые варианты продают по 8–9 тыс. евро, самый дешевый экскурсионный тур на 8 дней обойдется в 170 тыс. руб. на человека плюс транспортные расходы. При этом добираться до Шпицбергена не только дорого, но и довольно неудобно. Самый простой вариант: доехать из Мурманска на автобусе до аэропорта в норвежском Киркенесе, оттуда самолетом до Осло, после этого – рейс на Лонгйир на Шпицбергене. Примерный подсчет показал, что такая логистика с вылетом из Москвы обойдется минимум в 72 тыс. руб. на человека (туда и обратно). К тому же не стоит забывать про необходимость оформления шенгенской визы, а это сегодня также представляет существенную проблему. Сама Норвегия визы россиянам не выдает.