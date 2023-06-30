Выяснилось, какие страны популярны у самостоятельных туристов

Летом 2023 года самостоятельные туристы России предпочитают ездить в основном в азиатские страны. По сравнению с прошлым годом спрос на эти туристические направления увеличился практически в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис Ostrovok.ru.

Специалисты онлайн-сервиса выяснили, что одна из самых популярных стран для путешествий среди российских туристов, которые не пользуются услугами туроператоров, — Китай. Страна стала востребованной после того, как Китай возобновил выдачу виз для иностранцев. Количество бронирований увеличилось на 13% в сравнении с доковидным периодом.

Популярными странами для отдыха также оказались Южная Корея, Индонезия и Таиланд. В Южной Корее отели бронируют в четыре раза чаще, чем в прошлом году. В Индонезии — в два раза чаще, а в Таиланде этот показатель увеличился на 92%.

Туристы также часто ездят в страны СНГ — на них приходится 51% от всех заказов за рубежом. Быстрее всего растет интерес к Азербайджану и Армении. В Ближнем Востоке доля бронирований увеличилась на 18%, а в Европе, наоборот, снизилась — с 24% до 16%.