Более 40% россиян стали меньше отдыхать за последний год

Более 40% жителей России жалуются, что стали меньше отдыхать за последний год, выяснили для РИА Новости аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Около 60% россиян хотели бы отдыхать в течение двух недель два раза в год. В реальности такого графика придерживаются чуть больше 45%. Вообще не ходят в отпуск 7,5%. 21% хотели бы отдыхать в течение года три раза или чаще, разбивая отпуск на короткие периоды.