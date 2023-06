All inclusive по-русски: хватит ли отечественного алкоголя в отелях

Вадим Прасов вице-президент Федерации рестораторов и отельеров «Каждый предприниматель должен сам для себя решить, готов он работать в формате all inclusive. Если готов, надо учитывать реалии. Почему появился этот ГОСТ? Потому что некоторые объекты, вводившие у себя тариф all inclusive, не понимали его сути. Происходили комичные истории, когда человек, который не раз и не два жил по системе all inclusive, [слышал в ответ], что алкоголь есть, но его нельзя с четырех до шести часов. Что касается того, насколько этот формат востребован, он в достаточной степени востребован, просто таких объектов не может быть и не будет много. Их будет 200-300, потому что в формате all inclusive и тем более ultra all inclusive могут работать объекты только с приличным номерным фондом, свыше 100 номеров, и с приличной инфраструктурой».