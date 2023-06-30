All inclusive по-русски: хватит ли отечественного алкоголя в отелях

Согласно утвержденным Росстандартом правилам, с 30 июня алкогольные напитки отечественного производства должны предоставляться в неограниченном количестве на обед и ужин в отелях, работающих по системе «все включено». В меню должно быть не менее одного сорта пива, вино — сухое и полусладкое, красное и белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе.

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Если же это «ультра все включено», допускается импортный алкоголь. И в этом случае на выбор должно быть уже не менее пяти видов крепкого спиртного и семи коктейлей. Если отель пятизвездочный, на завтрак должно предлагаться безлимитное игристое.

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С российским пивом вопросов нет. С крепкими напитками тоже все понятно: поставил водку и коньяк — прошел по ГОСТу. А в России с недавних пор есть еще и свои джин, виски и даже самбука. Что касается вина, то эксперты не раз говорили, что в невысоком ценовом сегменте (а в безлимитной подаче рассчитывать придется, конечно же, на это) в стране есть приемлемые и даже хорошие по качеству вина, но без претензии. И, в конце концов, это просто логично, указывает эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев:

Денис Пузырев эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» «Учитывая то, что львиная доля таких отелей находится в южных местах — на курортах Краснодарского края, Крыма, — речь идет о тех местах, где производится большая часть российских вин. Поэтому выглядит достаточно логично, когда в местах, где производится вино конкретного региона, в отелях — как пятизвездочных, так и в простеньких, «трех звездах» — будет местное российское вино. Если вы приедете в Италию, в Тоскану, все вино, которое там будет и в ресторанах, и в отелях, — это местное тосканское вино. Не из Пьемонта или с Сицилии, а именно из этого места».

Так что есть и объемы, и даже выбор. Больше вопросов вызывает формулировка «в неограниченном количестве». Комментирует вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, управляющий партнер сети «Альянс отели» Вадим Прасов:

Вадим Прасов вице-президент Федерации рестораторов и отельеров «Каждый предприниматель должен сам для себя решить, готов он работать в формате all inclusive. Если готов, надо учитывать реалии. Почему появился этот ГОСТ? Потому что некоторые объекты, вводившие у себя тариф all inclusive, не понимали его сути. Происходили комичные истории, когда человек, который не раз и не два жил по системе all inclusive, [слышал в ответ], что алкоголь есть, но его нельзя с четырех до шести часов. Что касается того, насколько этот формат востребован, он в достаточной степени востребован, просто таких объектов не может быть и не будет много. Их будет 200-300, потому что в формате all inclusive и тем более ultra all inclusive могут работать объекты только с приличным номерным фондом, свыше 100 номеров, и с приличной инфраструктурой».