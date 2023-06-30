Стюардесса разозлилась на плачущего ребенка и пригрозила выбросить его в окно

Агрессивная стюардесса авиакомпании Frontier пригрозила матери плачущего ребенка выбросить его в окно во время полета. Об этом рассказала в своих соцсетях другая пассажирка рейса, передает The Daily Dot.

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По словам очевидицы по имени Николь, бортпроводники с самого вылета вели себя грубо и хамили путешественникам. Указанная стюардесса хотела выгнать из самолета мужчину, который попросил ее разговаривать вежливо. Позже она разозлилась из-за рыдавшего ребенка и сделала замечание матери.

«Лично я хочу, чтобы стюардесса, наговорившая неуместные вещи матери с плачущим ребенком, уволилась с работы. Это было совершенно неприемлемо, ни с кем нельзя так обращаться. Мама сидела в слезах», — рассказывает Николь. Девушка написала несколько жалоб в авиакомпанию, однако не дождалась ответа.