СМИ: В Шереметьеве произошел сбой в системе обработки багажа
В системе обработки багажа столичного аэропорта Шереметьево произошел сбой. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
"Система обработки багажа в Шереметьеве с 19:30 работает медленно и со сбоями", — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что из-за сбоя не удалось отправить около 800 единиц багажа пассажиров, вылетавших из терминалов В и С. Проблемы возникли с распознаванием вещей и сканированием бирок, сроки восстановления работы системы неизвестны, передает РИА Новости.
29 июня из-за остановки поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги пассажиры «Аэроэкспресса» были вынуждены идти пешком до аэропорта Домодедово по железнодорожным путям. По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.
Инцидент произошел в районе 13:07 на станции Бирюлево-Товарная Павелецкого направления. В результате схода шести вагонов с цементом никто не пострадал. В связи со случившимся ожидаются задержки поездов Павелецкого направления.