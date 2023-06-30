В Шереметьеве произошел сбой в системе обработки багажа

В системе обработки багажа столичного аэропорта Шереметьево произошел сбой. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

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"Система обработки багажа в Шереметьеве с 19:30 работает медленно и со сбоями", — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что из-за сбоя не удалось отправить около 800 единиц багажа пассажиров, вылетавших из терминалов В и С. Проблемы возникли с распознаванием вещей и сканированием бирок, сроки восстановления работы системы неизвестны, передает РИА Новости.

29 июня из-за остановки поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги пассажиры «Аэроэкспресса» были вынуждены идти пешком до аэропорта Домодедово по железнодорожным путям. По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.