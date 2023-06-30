Эффект введения стандартов «все включено» для российских отелей оценили

«В России не было никакого нормативного документа, который мог бы дать определение понятию "все включено" — у всех было свое понимание того, что подразумевает этот стандарт. Должен был появиться понятийный аппарат для того, чтоб было единообразие: таким стал госстандарт "Услуги средств размещения «Все включено» и «Ультра все включено»". Благодаря этому новому нормативному документу, инициаторами появления которого выступали объекты туротрасли, в том числе в Краснодарском крае, у нас как у потребителей появляется понимание того, что включает услуга "все включено"», — объяснила эксперт, подчеркнув, что эти нормы существовали и раньше, однако имели скорее внутренний характер.