Врач предостерег от употребления алкоголя в самолете

Дальние перелеты на самолете нельзя назвать полезными для человека. А неправильное поведение на борту только ухудшает состояние пассажира, рассказал врач Александр Эдигер изданию Pravda.Ru.

При длительном перелете специалист порекомендовал носить пассажирам компрессионное белье и не забывать об антикоагулянтах – лекарственных препаратах, снижающих активность свертывающей системы крови и препятствующие образованию тромбов. На борту воздушного судна необходимо регулярно пить воду, добавил специалист и предостерег пассажиров от употребления спиртного.