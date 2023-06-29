Путевки в Египет начали продавать по цене авиабилетов
Туроператоры заявили, что путевки в Египет можно купить по цене авиабилетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Profi.Travel.
Неделя в Шарм-эш-Шейхе с вылетом в первой половине июля из Москвы обойдется в 84 тысячи рублей на двоих. В сумму путевки входит проживание в четырехзвездочном отеле с системой "все включено". Однако, как пишет издание, одни билеты в Египет в обе стороны стоят от 88 тысяч рублей на двоих.
В конце прошлого месяца аналогичные предложения стоили от 122 тысяч рублей с проживанием в трехзвездочных гостиницах.
По словам представителей туристических агентств, цены на путевки в Египет начали снижаться в середине июня. Это связано с ростом перевозок по направлению и завершением самого популярного у туристов сезона. На данный момент на курортах очень жарко, поэтому цены на жилье упали.