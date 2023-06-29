Путевки в Египет начали продавать по цене авиабилетов

Туроператоры заявили, что путевки в Египет можно купить по цене авиабилетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Profi.Travel.

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Неделя в Шарм-эш-Шейхе с вылетом в первой половине июля из Москвы обойдется в 84 тысячи рублей на двоих. В сумму путевки входит проживание в четырехзвездочном отеле с системой "все включено". Однако, как пишет издание, одни билеты в Египет в обе стороны стоят от 88 тысяч рублей на двоих.

В конце прошлого месяца аналогичные предложения стоили от 122 тысяч рублей с проживанием в трехзвездочных гостиницах.