Стало известно, где россияне проводят самые длинные каникулы

Эксперты рассказали, в каких городах в первые шесть месяцев 2023 года самостоятельные туристы отдыхали дольше всего. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает OneTwoTrip.

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Внутри страны туристы обычно проживали в одной гостинице два-три дня, а за границей — около недели. Так, в России путешественники больше всего времени проводили на южных курортах. Лидирует в рейтинге Анапа, где средняя продолжительность проживания в отеле составила 2,80 дня.

На втором месте расположился Эсто-Садок, где отдыхали примерно 2,77 дня, а третьем — Красная Поляна. Там средняя продолжительность проживания составила 2,59 дня, передает РИА Новости.

Как стало известно, лишь 18 процентов россиян планируют провести летний отпуск за границей. Каждый второй респондент планирует провести лето в городе, а каждый третий — на даче.

С 1 июля россияне смогут посетить Гавану. По прогнозам аналитиков в сфере туризма, турпоток должен составить более 150 тысяч туристов, то есть выйти на допандеймийный уровень. В какие курортные страны россияне смогут в ближайшем будущем улететь без пересадок, выясняла «Вечерняя Москва».