Названы самые распространенные проблемы при заселении в отель у россиян

Овербукинг, «невидимая» бронь и заселение не в тот номер стали самыми распространенными проблемами туристов в российских отелях. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Туту», соответствующее исследование поступило в распоряжение редакции «Ленты.ру».

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Чтобы избежать овербукинга, эксперты посоветовали туристам заблаговременно сообщить отелю о своем приезде, особенно если бронь не была оплачена заранее. Необходимо также назвать время прибытия.

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В материале также говорится, что если сотрудники стойки ресепшен не видят бронь или оплату, нужно сразу обратиться в службу поддержки сайта, где был выбран отель. Чаще всего специалисты решают такие вопросы в течение часа. Если же путешественники предпочтут оплатить номер второй раз на месте, а потом разбираться в проблеме, им рекомендуют оставить заявку на возврат средств.

Эксперты также предупреждают туристов, чтобы они заранее проверяли адрес отеля, так как в одном городе может быть несколько гостиниц с похожими названиями.

Проблема с размещением не в том номере может быть двух видов. В первом случае обстановка и интерьер комнаты не совпадают с фото на сайте. Этот вопрос решается на усмотрение отеля: постояльцев могут переселить в другой номер, но не обязаны делать этого. Эксперты отмечают, что точное соответствие фото не гарантировано.

Второй случай — заселение в номер не той категории, которая была выбрана при бронировании. «Такая проблема может возникнуть из-за того, что отель передал неверную категорию номеров в систему бронирования или при овербукинге», — поясняют специалисты «Туту». В этой ситуации администраторы могут предложить переселение в другую гостиницу или номер категории ниже, но с компенсацией.