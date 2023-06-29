Эксперты назвали самую дешевую для отдыха страну в Азии

Самой дешевой страной для отдыха в Азии летом оказался Таиланд. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По подсчетам экспертов, поездка на 11 дней на курорты Таиланда будет стоить от 144 тысячи рублей. В эту сумму входит проживание в трехзвездочном отеле на двоих. Другие туристические агентства предлагают аналогичные туры за 110-155 тысяч рублей.

Второе место после Таиланда занимает Шри-Ланка. Туда можно уехать за 150 тысяч рублей на двоих с десятидневным проживанием в гостинице категории три звезды.

На третьем месте оказалась Индонезия. Минимальная стоимость тура обойдется двум туристам в 162 тысячи рублей за 10 ночей. Такое предложение есть у туроператора Ambotis Holidays. Anex Tour предлагает поездку на 11 ночей за 270 тысяч рублей с проживанием в двухзвездочном отеле, "Русский экспресс" - за 197 тысяч рублей.

Кроме того, в рейтинг самых дешевых азиатских направлений вошли Вьетнам, Малайзия и Китай.