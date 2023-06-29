Туристов хотят защитить от гидов-нелегалов

Экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы по закону обязаны проходить аттестацию и соответствовать определенным требованиям. Обязанностью контролировать, ведет ли туристов по маршруту легальный гид, предлагают наделить власти регионов. Соответствующий законопроект 29 июня Госдума приняла в первом чтении. Пока проблему с незаконными экскурсоводами, которые не соблюдают требований безопасности, в стране до конца решить не удалось. Туристы по-прежнему падают с крыш, плутают в пещерах и регулярно попадают в аварии.

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Соблюдать закон

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Гиды-нелегалы плату за свои услуги просят небольшую, но за жизнь и здоровье туристов никакой ответственности не несут. В мае в Санкт-Петербурге полицейские устроили рейд на экскурсоводов, организующих туры по крышам. На них составили около 20 административных протоколов за предпринимательство без разрешения. Заведено и уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На необорудованных крышах с торчащими гвоздями и строительным мусором находиться опасно для жизни туристов, подчас экскурсии заканчиваются трагически.

Полномочия контролировать тех, кто оказывает услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков и проводников, есть у властей субъектов. Но вот за чем конкретно нужно надзирать, закон не регламентирует. Законопроект, разработанный Брянской областной думой, предлагает установить предмет контроля. Регионы будут следить за тем, чтобы гиды соблюдали установленные к ним требования закона о туризме, то есть проходили аттестацию, имели необходимое образование и навыки.

Проблема с нелегальными гидами существует, много их появилось и в Брянской области, сказал на пленарном заседании представитель Брянской областной думы Владимир Пронин: «Гиды везут туристов по своим неконтролируемым маршрутам, поэтому уже были случаи, когда туристы попадали в аварию или им не могли оказать помощь. Все это требует наведения порядка». По словам Пронина, на законопроект поступили отзывы от всех регионов, кроме одного, и все они инициативу поддерживают.

Регионы действительно хотят больше таких полномочий, отметил первый зампред Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. Например, они хотят проверять наличие аттестации, но сейчас право на такую проверку у них отсутствует. По словам депутата, Лига туроператоров предлагает в будущем дополнять и КоАП, чтобы штрафовать «серых» гидов. «Практика других стран говорит о том, что именно через штрафы можно побуждать нелегальных экскурсоводов выходить в легальное поле», - сказал Валуев.

Ко второму чтению к законопроекту планируют разработать поправки. Необходимо конкретизировать, какие именно требования будут относиться к предмету регионального контроля и виды контрольных мероприятий, которые будут проводить.

Оказать первую помощь

Требования к гидам в закон о туризме ввели еще в 2021 году. Теперь каждые пять лет экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники должны проходить аттестацию, без этого их работа запрещена.

Есть и определенные требования к кандидатам. Экскурсоводам необходимо среднее профессиональное или высшее образование и дополнительное образование в сфере туризма. Гидам-переводчикам нужно свободно владеть иностранными языками. А в качестве инструктора-проводника не аттестуют людей с судимостью за преступления против половой неприкосновенности, против семьи и несовершеннолетних, иные тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. Инструкторам также нужно уметь оказывать первую помощь и пройти обследование на употребление наркотиков.

У нововведений есть переходный период. Те, кто уже работал до 1 июля 2022 года, могут продолжать свою деятельность до июля будущего года. Аттестаты, выданные до 1 июля прошлого года, действуют до окончания срока действия, но не позднее 1 января 2025 года.

Аттестация не нужна экскурсоводам, которые работают по трудовым или гражданско-правовым договорам с централизованными религиозными организациями. Правила не действуют и на тех, кто проводит экскурсии на объектах на основании трудовых или гражданско-правовых договоров с владельцами, а также на гидов, работающих с туристами в образовательной деятельности.

Под землей и на развалинах

Нелегалы-экскурсоводы могут доставить много неприятностей любителям экстремальных экскурсий, потому что не соблюдают требований безопасности. Если в Петербурге гостей водят по необорудованным крышам, то в Москве популярны путешествия по коллекторам. При любой вероятности дождя спуск туда строго запрещен, но учтет погодные условия и обеспечит экипировкой только гид-профессионал.