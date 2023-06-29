Пешком по железной дороге: после отмены аэроэкспресса туристы пытались не опоздать на рейс

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Аэроэкспрессы в Домодедово сегодня днем временно отменили из-за ЧП на Павелецком направлении. На станции Бирюлево-Товарная с рельсов сошли несколько вагонов с цементом. Часть из них легли на бок, попутно повредив соседние пути.

Один из рейсов аэроэкспресса на момент возникновения нештатной ситуации находился на маршруте. Он был остановлен, после чего пассажирам пришлось оперативно покидать салон поезда и идти вдоль путей до ближайшей дороги. Оттуда люди вызывали такси в надежде всё-таки не опоздать на свой рейс. Видео незапланированной высадки они разместили в социальных сетях.

Как утверждают очевидцы, первый рейс не ушел с Павелецкого вокзала в 13:30. По информации ТАСС, после 15 часов РЖД удалось восстановить все пассажирское движение на Павелецком направлении, включая аэроэкспрессы. В аэропорту напомнили, что, помимо железной дороги, в Домодедово можно добраться на автобусе № 308 от станции метро «Домодедовская», маршрутными такси, а также на экспресс-автобусе № 1185.