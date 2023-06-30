Названы самые дешевые страны Азии для отдыха летом

Самой дешевой азиатской страной для летнего отдыха назван Таиланд. Соответствующую информацию приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) на основе данных отечественных туроператоров.

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Уточняется, что 11-дневный тур на тайские курорты на двоих с вылетом из Москвы обойдется в 144 тысячи рублей. В стоимость войдет проживание в отеле с категорией три звезды. Такое предложение можно найти у Anex Tour. Цены в остальных компаниях варьируются от 110 до 155 тысяч с теми же условиями размещения.

Второе место в ценовом рейтинге заняла Шри-Ланка, куда можно съездить за 150 тысяч рублей, передает Ambotis Holidays. В эту цену будет входить десятидневное проживание в трехзвездочном отеле на двоих. Аналогичное предложение у Coral Travel обойдется туристам в 182 тысячи рублей.

Индонезия заняла третье место по дешевизне с минимальным ценником в 162 тысячи рублей на десять ночей. Такой вариант есть у Ambotis Holidays. У Anex Tour можно купить тур на двоих на 11 ночей в отель с двумя звездами за 270 тысяч рублей. Недельная путевка на Бали у «Русского Экспресса» будет стоить 197 тысяч рублей.