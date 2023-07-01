В РСТ сообщили, что отели Крыма ждут роста спроса в июле

Загрузка отелей и санаториев Крыма, в июне не превышавшая 50%, может вырасти в июле-августе на фоне высокой загруженности Черноморского побережья Краснодарского края, однако в целом крымской туристической отрасли потребуется дополнительная поддержка, такое мнение высказал ТАСС глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По данным экспертов и туроператоров, из-за низкого спроса отели на полуострове снизили цены на 20-40%, а некоторые перенесли открытие сезона на июль.

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Турпоток в Крым в этом году снижается из-за отсутствия авиасообщения с полуостровом. Для предприятий туристического бизнеса в регионе разработаны меры поддержки для сохранения занятости - единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на одного сотрудника.

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"Мы рассчитываем, что увеличение турпотока [в Крым] будет - заполняется Краснодарский край, он выходит на свои пиковые значения, это сказывается и на отсутствии мест, и на повышении цен. Крым в этом отношении формирует очень привлекательное ценообразование, вызванное недостаточностью спроса. Сомневаюсь, что речь может идти о 100% загрузке [крымских отелей], но она может достичь приемлемых показателей 70-80%, что в целом позволит эти месяцы пройти с некоторой доходностью", - сказал Уманский.

По его словам, даже при благоприятной ситуации в июле-августе туристической отрасли в Крыму потребуется дополнительная поддержка. "Мы поддерживаем те инициативы, которые были озвучены и исполняются по поддержке отрасли, выплачиваются, пусть небольшие, но все-таки деньги, которые позволяют сохранить персонал. <…> Осенью мы планируем просить о продлении мер поддержки, и, может быть, в более расширенном формате их нужно предоставлять. Летний сезон на курортах кормит людей на протяжении всего года, и очевидно, что речи о том, что люди смогут заработать на весь год, не идет", - отметил Уманский.

О снижении

Как сообщила ТАСС официальный представитель "Интуриста" Дарья Домостроева, многие отели в Крыму снизили цены до экономически целесообразного минимума.

"Если мы говорим о брендовых отелях Южного берега Крыма, там может быть загрузка до 85%, как правило, отельеры работают по тарифам прошлого года. В среднем снижение цен составляет от 20 до 40%. Снижать дальше просто экономически нецелесообразно - надо платить налоги, зарплату, закупать продукты и так далее, с совсем низкими ценами делать это практически нереально. Многие на фоне низкого спроса решили просто не открываться на этот сезон, часть отелей передвинула время запуска и открывается 1 июля вместо 1 июня", - рассказала Домостроева.

По словам вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, загрузка отелей в Крыму неоднородна, ситуация лучше у тех, кто снизил цены еще до начала сезона.

"Умные отельеры <...> снизили цены турагентствам еще в апреле - мае на все лето. Но большинство начали снижать за две-три недели, не понимая, что люди обычно не решают за пять дней, куда поедут отдыхать. Они могут купить тур за пять дней, но решают намного раньше", - пояснил Мкртчян.

Кубань и новые направления

Черноморское побережье Кубани на фоне затруднений с логистикой в Крыму в этом году может принять рекордное количество отдыхающих. При этом на ряде курортов повышенный спрос привел к ощутимому росту цен, что заставляет туристов присматриваться к другим направлениям отдыха. Так, по словам гендиректора туристической компании ТО "Планета Сочи" Элины Акиншиной, в пятизвездочных отелях Большого Сочи стандартные номера в этом сезоне стоят от 40 тыс. рублей на морском побережье и от 20 тыс. в горах.

"По сравнению с прошлым годом цены выросли в среднем на 15%. По сути, отели сейчас загружены на 70-80%. <…> Цены на наши отели, по отзывам клиентов, выше, чем у нашего основного конкурента - Турции. Люди голосуют рублем", - сказала она.

Туристический спрос растет в Геленджике и Анапе, где роста цен не произошло, утверждает официальный представитель "Интуриста". "Здесь отельеры изначально занимали сбалансированную позицию и цены на сезон не поднимали, это хороший растущий спрос, который не просел по отношению к прошлому году, даже несмотря на отсутствие авиаперевозки", - отметила Домостроева.

По словам Мкртчяна, в сложившейся ситуации туристы будут искать новые направления для отдыха, рассматривая в том числе побережье Азовского моря, а также Абхазию. "Туда легко попасть из Сочинского аэропорта или с железнодорожного вокзала, море чище, а цены ниже. В Абхазии сейчас цены ниже Сочи на 30% на проживание и на 40% - на питание", - пояснил он.